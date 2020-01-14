"Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli?" anketi sonucu

Artıbir Araştırma Şirketi, gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasının verilerini paylaştı.

Katılımcılara gündeme dair sorular yöneltilen araştırmada, gündem maddelerinden biri de Erdoğan'ın ardından kimin partinin başına geçmesi gerektiğine dair oldu. Anket şirketi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından AK Parti'nin başına kim geçmeli?" diye sordu. Katılımcıların %63,2'si "Fikrim yok, cevabım yok" yanıtını verirken Süleyman Soylu %13 ile ikinci sırada yer aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından %5,7 ile Binali Yıldırım geldi. Bilindiği üzere Binali Yıldırım son belediye seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul'daki adayı olmuştu.

Kaynak: Milli Gazete