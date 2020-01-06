Çin'den Trump'ın 'İran'a ait kültürel mekezleri vururuz' tehdidine tepki

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'da kültürel merkezleri vurma' tehdidine tepki gösterdi.

İran'ın tarihi ve kültürel merkezlerinin fotoğraflarını paylaşan Çinli büyükelçi'nin yaynladığı mesajda, "Dünyanın kültürel mirası tüm insanlığa aittir" ifadesine yer verildi.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit mesajına yanıt vermişti. Tümgeneral Musevi, "İleride, cesaretlerinin yeteceğinden şüphelendiğim olası bir çatışmada 5 ve 2 sayılarının hangi yere ait olacağı netleşir" demişti.