Iraklılar bir Amerikalı'nn bile ülkelerinde kalmasına izin vermeyecek

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün bölgesel gelişmelere ilişkin bir konuşma yaptı.

Nasrullah, ABD'nin Bağdat Havaalanı'ndaki terör saldırısında şehit düşen Korgeneral Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El-Mühendis için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "Korgeneral Süleymani'nin şehit düşmesi bölgede yeni bir tarihin başlagnıç noktasır" dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah, "ABD'nin saldırısında şehit düşenlerin ailelerinin üzüntülerine ortağız. Hacı Kasım'ın amacı şehadetti ve arzu ettiği dileğine ulaştı" ifadesini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri, “Düşmanın yapabileceği şeyin en sonu bizi öldürmektir. Biz Allah yolunda ölmekten yanayız. Bizi güçlendiren ve düşmanı yenmemizi sağlayan imandır. Cuma gecesinde yeni bir zafere ulaşıldı. Çünkü şehadet zaferdir” değerlendirmesini yaptı.

ABD’nin Bağsat’taki eyleminin bir terör saldırısı olduğunu belirten Seyyid Hasan Nasrullah, “Bu, Trump’ın emriyle yapılan açık bir cinayetti. Bu olayın bir başka sebebi de bölgedeki son gelişmeler ve ABD Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nin yaklaşmasıdır” dedi.

Nasrullah, “Trump’ın görev başına geldiği günden itibaren ilk hedefi İran devletini değiştirmektir. Trump, nükleer anlaşmadan çıkarak, azami politikası doğrultusunda yaptırım uygulamaya başladı. Fakat, Trump’ın bu çabalarının bir sonucu olmadı” ifadelerini kullandı.

Seyyid Hasan Nasrullah, şöyle devam etti: Trump için bir başka yenilgi Suriye’den askerini çekerek Kürt müttefiklerine ihanet etmekti. Trump’ın Irak’taki asıl planı nedir? Trump zorbadır ve hiç bir ülkenin güçlü olmasını kabul edemiyor. Her seçim kampanyasında 'Irak petrolü bizim hakkımızdır. Bölgede harcadığımız paraları geri almalıyız.' diyor. Trump, Irak’ın petrolünü istiyor. Bunu engeleyen bir hükümetten hoşlanmaz. ABD’liler IŞİD gerçekçesiyle yıllar boyunca Irak’ta kalmak istiyorlar. “IŞİD var” diye Irak'ta askeri üsler kurdular. IŞİD, Korgeneral Süleymani ve Ebu Mehdi El-Mühendis’in mücadeleleriyle yenilgiye uğradığı zaman ABD için artık bir bahane kalmdı. ABD’liler Irak’tan çıkmayı düşünmüyorlar.

Şehit Korgeneral Süleymani'nin ayakkabısının bile Trump'ın başından daha değerli olduğunu ifade eden Hizbullah Genel Sekreteri, "ABD, İran ve Irak arasında ihtilaf çıkarmak istiyordu. Ama bu başarısız çıktı. Şimdi herkes Irak Meclisi’nin kararı bekliyor. Meclis, ABD’li askerlerin Irak’tan çıkmasını onaylamazsa biliyorum ki Iraklılar ve İmam Hüseyin (a.s) aşıkları olan direniş güçleri Irak’ta bir Amerikalı askerin bile kalmasına izin vermeyecek. ABD’ye verilebilecek en iyi yanıt, onların Irak’tan kovulmasıdır. Amerika, Irak’ı kaybetmesin diye Korgeneral Süleymani’yi şehit etti. Ama artık Irak'ı kaybedecekler” diye konuştu.