İşviçre Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Amerika’nın Tahran’daki menfaatlerini koruyan İşviçre Büyükelçisi’ni İran DIşişleri Bakanlığı'na çağırarak, Tahran’ın ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı tehdit içerikli açıklamalarına itirazlarını Washington'a iletmesini istedi.

Irakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın düşmanca iddialarının kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Donald Trump’ın İran’daki kültürel merkezleri vuracakalrı tehdidine dikkati çeken Irakçi, “Böyle bir tehdit, Moğul istilasının ya da terör örgütlerinin kültürel ve tarihi merkezlere saldırısını hatırlatıyor ve uluslararası hukuk açısından bir savaş suçu sayılır” ifadelerinde bulundu.

Irakçi, İran’ın herhangi bir tehdide boyun eğmeyeceğini belirterek, ülkesinin toprak bütünlüğüne ve güvenliğine karşı her türlü tehdide yanıt vermeye hazır olduklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'nin şehadetinin ardından Tahran'dan gelen 'intikam' açıklamalarına yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 52 hedef belirlediklerini ve bunların arasında İran kültürü için çok önemli yerlerin de bulunduğunu iddia etmişti.