Irak'tan İran'ın füzeli saldırısına ilişkin açıklama

Irak ordusu İran Devrim Muhafızları’nın Irak’ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne düzenlediği füzeli operasyona ilişkin yayınladığı bir bildide, Irak’ın sabah erken saatlerinde 22 füzeyle hedef alındığını belirterek bu füzelerin 17’sinin Ayn el-Esad üssüne isbet ettiğini ifade etti.

Bildirde İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından atılan füzelerin 5’inin ABD’nin Erbil essüne isabet ettiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD’nin terör saldırısına karşılık olarak dün gece Irak’ta ABD’nin Ayn el-Esad ve Erbil üssüne füzeli operasyon düzenlemişti.