BM sözleşmesine göre ABD'nin Irak'taki üslerini hedef aldık

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran’ın Irak’ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne düzenlediği füzeli saldırına ilişkin sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, “İran kendini savunmak için BM sözleşmesinin 51. maddesine dayanarak gerekli önlemler aldı ve üst düzey yetkililerimize karşı saldırının planlandığı üsleri vurdu” dedi.

Zarif, “Biz savaş veya krizlerin tırmanmasını istemiyoruz ancak kendimizi herhangi bir saldırganlığa karşı savunacağız” diye konuştu.