ABD'nin terör eylemi Suriye halkı tarafından protesto edildi

SANA'ya göre, Suriye halkı ülkenin Humus kentinde geniş çaplı bir gösteri düzenleyek, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani’nin şehit düşmesine yol açan terör eylemini kınadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile beraberindeki heyet Cuma günü ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düşmüştü.
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