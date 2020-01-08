İran yanıt verdi, şimdi sıra Irak'ta

Irak Asaib Ehlil Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays Hazali, İran’ın ABD’nin Irak’taki iki askeri üssüne yönelik düzenlediği füze operasyonu ile iligili olarak, “İran ABD’nin Şehit Süleymani’ye yönelik düzenlediği terör saldırısına yanıt verdi. Şimdi sıra Irak’ta ve Şehit Ebu Mehdi el-Müdendi’ye yapılan terör saldırısına cevap vermeli” dedi.

Kays Hazali, “Şehit Ebu Mehdi el-Müdendi suikastının ardından ABD'ye vereceğımız tepkinin İran'ın Şehit Süleymani suikastına verdiği yanıttan daha az olmayacağına söz veriyoruz” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu bugün sabahın erken saatlerinde ABD’nin Korgeneral Kasım Süleymani’nin şehadetine yol açan terör eylemine karşılık olarak ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed ve Erbil hava üssünü füze ile hedef aldı. Yapılan operasyon sonucu en az 80 ABD askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.