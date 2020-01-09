Şehit Süleymani'nin görkemli cenaze töreni direnişe desteği gösteriyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudus Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Korgeneral Kasım Süleymani’nin şehadeti nedeniyle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei için taziye mesajı gönderdi.

Tuğgeneral Kaani’nin kaleme aldığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

“ABD ve Siyonist rejime karşı çok taraflı mücadeleye önemli katkı sağlayan Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile diğer direniş askerlerinin şehadeti nedeniyle size taziyelerimi iletiyorum.”

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’nin Irak’taki üslerine düzenlediği füzeli operasyonuna değinen Tuğgeneral Kaani, “Dünyanın en büyük maddi gücü olan ABD’ye ilk tokatımızı attık. İnşallah bu tokat Irak parlamentosu ve bölgedeki milletlerin ABD’yi bölgeden çıkarma kararını daha da güçlendirir” ifadelerinde bulundu.

Tuğgeneral Kaani ilaveten “Şehit Korgeneral süleymani ve diğer direniş şehitleri için düzenlenen görkemli anma ve cenaze törenleri halkın küresel emperyalizme karşı direnişi desteklediğini gösteriyor” diye kaydetti.