İran’ın Aynul Esad operasyonu sadece bir tokattı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün bölgesel gelişmelere ilişkin bir konuşma yaptı.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Süleymani’nin ABD tarafından suikasta uğramasına dikkati çeken Seyyid Hasan Nasrullah, “Hacı Kasım’ın şehadeti ABD’nin gerçek yüzünü ortaya koydu. ABD’nin söyledikleriyle yaptıkları asla örtüşmüyor. ABD, yıllar boyunca milyonlarca insanı katletmiştir” dedi.

Nasrullah, “Dünyada yaşanan savaşlar, birinci sınıf caninin Amerika olduğunu gösteriyor. İsrail de bölgemizde 1948’den önce ve sonrasında büyük cinayetler işlemiştir. Bizim tarihimizi ve uygarlığımızı yok etmek isteyen IŞİD, ABD’nin desteğiyle oluşturulmuştur. Her cami ve tarihi eserin yıkılmasından ABD sorumludur. Gerçek düşmanı tanımamız gerekir. Her ülkenin milli egemenliğini tehdit eden rejim, Amerika’dır. Bölgedeki petrol kaynaklarını ABD yağmalıyor” ifadelerinde bulunu.

Hasan Nasrullah, “Korgeneral Süleymani suikasti için ABD’ye verilecek yanıt sadece bir operasyonla sınırlı değildir. Bu, Amerikalı askerlerin bölgeden çıkmasına neden olacak uzun bir süreçtir. Onların Ortadoğu’dan çıkmaları gerekir. Ayn'ül Esad’a yönelik operasyon, sadece bir tokattı, ama yanıt değildi. Herkes bu operasyonun Korgeneral Süleymani suikastine verilen bir yanıt olduğunu düşünüyor, fakat yanlış düşünüyorlar. Bu yanıt, uzun süreçte verilerek, Amerikalıların bölgeden çıkmasına neden olacak” diye konuştu.