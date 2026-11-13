Fox News, ABD Geçici Adalet Bakanı Todd Blanche’ın son birkaç aydır Washington DC bölgesindeki bir askeri tesiste ikamet ettiğini bildirdi. Haberde, Hazine Bakanı Scott Bessent’in de İran’la bağlantılı tehdit iddialarının ardından bir askeri üsse taşındığı belirtildi.

New York Times’ın daha önceki haberine atıfta bulunulan haberde, eski Adalet Bakanı Pam Bondi’nin de uyuşturucu kartellerinden kaynaklanan tehditler nedeniyle askeri bir konuta yerleştirildiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savaş Bakanı Pete Hegseth’in de Washington’daki Fort McNair askeri tesisinde kaldığı, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller dahil bazı üst düzey yetkililerin ise askeri tesislere veya yüksek güvenlikli devlet konutlarına taşındığı kaydedildi.