İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, birkaç saat önce ABD’ye ait bir MQ-1 insansız hava aracının, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’ne bağlı yeni hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğunu ve imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, İHA’nın ülkenin Entegre Hava Savunma Karargâhı koordinasyonunda, Sîrik kıyısındaki Kuhestek bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

İran Ordusu, ülkenin toprak bütünlüğünü, deniz sınırlarını ve ulusal çıkarlarını korumak ve savunmak için hiçbir tereddüt göstermeyeceklerini bildirdi.