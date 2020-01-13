Katar Dışişleri Bakanı yakın gelecekte Irak'a gidecek

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin Irak’taki son gelişmeleri görüşmek üzere yakın gelecekte Bağdat’a gideceğini duyurdu.

El-Hekim ilaveten al-Sani’nin bölgedeki gerilimleri azaltmanın yanı sıra mevcut durumun sakinleştirme yollarını görüşmek amacıyla Bağdat’a gideceğini bildirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin başkanlığında üst düzey bir heyet dün akşam Tahran’ı ziyaret ederek İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmüştü.