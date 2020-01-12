Katar Emiri Tahran'da resmi törenle karşılandı

İkili ilişkileri görüşmek üzere Tahran'a gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı.

Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde önce iki ülke milli marşları dinlendi.

Karşılama töreni sonrası baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. İkili görüşmede Tahran-Doha ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Katar Dışişeri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de bölgedeki son gelişmeleri incelemek için 4 Ocak’ta Tahran’ı ziyaret etmişti.