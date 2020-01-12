Katar Emiri, İslam Devrimi Lideri’yle görüştü

Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran’a gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün akşam saatlerinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’yle görüştü.

İslam Devrimi Lideri, bölgedeki son durumun bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve dış güçlerden etkilenmemesini gerektirdiğine vurgu yaparak, “İran İslam Cumhuriyeti’nin defarlarca ilan ettiği gibi, İran bölge ülkeleriyle daha çok işbirliği yapmaktan yanadır” dedi.

Bölgenin uygun bir durumda olmadığını belirten Ayetullah Hamanei, “Bu durumun sebebi, Amerika’nin fitne çıkarması ve eylemleridir. Buna karşı çıkmanın tek yolu da bölgesel ilişkilerin geliştirilmesidir” ifadelerinde bulundu.

İslam Devrimi Lideri, İran ve Katar arasındaki siyasi ilişkilerin iyi durumda olduğunu kaydederek, “İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler siyasi seviyede olduğu kadar değildir. Dolayısıyla ortak alanlarda eskisinden daha çok işbirliği yapılmalı” değerlendirmesini yaptı.

Katar Emiri de bu görüşmede, İran’a düzenlediği ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, bölgesel ilişkilerin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ve bu konuda daha çok çaba sarfedilmesi gerektiğini vurguladı.

Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ayrıca bazı ülkeler tarafından Katar’a uygulanan yaptırımlarda İran’ın bu ülkeye verdiği destekten dolayı teşekkürlerini bildirdi.