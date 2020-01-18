  1. Toplum
18 Ocak 2020 - 10:12

Türk hackerlar, Yunanistan hükümetine ait internet sitelerine saldırdı

Türk hackerlar, Yunanistan hükümetine ait internet sitelerine saldırdı

Yunanistan medyası, Türk hackerlerın saldırıları nedeniyle Yunanistan hükümetine ait birkaç internet sitesinin erişime kapatıldığını duyurdu.

"Iefimerida.gr" portalının haberinde, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, parlamento, Maliye Bakanlığı ve Atina Borsası'nın internet sitelerinin hacklendiği ifade edildi.

Haberde, saldırının ‘Anka Neferler’ adlı Türk hacker grubunun gerçekleştirdiği bildirildi.

Anka Neferler Tim, Facebook hesabından yaptığı paylaşımlarda, Yunan sitelerini erişime kapattığını duyurdu. Bu saldırının, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik tehditlere yanıt olduğu kaydedildi.

Yunanistan, bir süre boyunca açılamayan sitelerin şu anda çalıştığını duyurdu.

Kaynak: Sputnik

News Code 1883893

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler