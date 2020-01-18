Türk hackerlar, Yunanistan hükümetine ait internet sitelerine saldırdı

"Iefimerida.gr" portalının haberinde, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, parlamento, Maliye Bakanlığı ve Atina Borsası'nın internet sitelerinin hacklendiği ifade edildi.

Haberde, saldırının ‘Anka Neferler’ adlı Türk hacker grubunun gerçekleştirdiği bildirildi.

Anka Neferler Tim, Facebook hesabından yaptığı paylaşımlarda, Yunan sitelerini erişime kapattığını duyurdu. Bu saldırının, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik tehditlere yanıt olduğu kaydedildi.

Yunanistan, bir süre boyunca açılamayan sitelerin şu anda çalıştığını duyurdu.

Kaynak: Sputnik