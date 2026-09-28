  1. Dünya
  2. Ortadoğu
28 Eyl 2026 08:48

Suudi Arabistan'dan Saada’nın doğusuna füzeli saldırı

Suudi Arabistan'dan Saada’nın doğusuna füzeli saldırı

Suudi güçlerinin Yemen’in Saada kentinin doğusunu dört füzeyle hedef aldığını bildirildi. 

El-Mesire muhabiri, Suudi rejiminin dört füze fırlatarak Saada kentinin doğusunu hedef aldığını bildirdi.

Habere göre, Katarb sınır bölgesindeki “Uzlet Âl Sabit” yerleşim alanları da Suudi güçlerinin topçu ve füze saldırılarının hedefi oldu.

Ayrıca, Yemen güçlerinin Suudi Arabistan’ın derinliklerine yönelik saldırılarının ardından Riyad Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşlarda aksama yaşandığına ilişkin haberler yayımlandı.

Son günlerde Yemen güçlerinin, Suudi Arabistan topraklarının çeşitli bölgelerindeki mevziler ve kentlere yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdiği de bildirildi.

News ID 1938820

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler