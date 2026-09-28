Suudi Arabistan'dan Saada’nın doğusuna füzeli saldırı

El-Mesire muhabiri, Suudi rejiminin dört füze fırlatarak Saada kentinin doğusunu hedef aldığını bildirdi.

Habere göre, Katarb sınır bölgesindeki “Uzlet Âl Sabit” yerleşim alanları da Suudi güçlerinin topçu ve füze saldırılarının hedefi oldu.

Ayrıca, Yemen güçlerinin Suudi Arabistan’ın derinliklerine yönelik saldırılarının ardından Riyad Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşlarda aksama yaşandığına ilişkin haberler yayımlandı.

Son günlerde Yemen güçlerinin, Suudi Arabistan topraklarının çeşitli bölgelerindeki mevziler ve kentlere yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdiği de bildirildi.