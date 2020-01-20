Rus diplomat: Nükleer yükümlülüklerini ilk azaltan taraf, Avrupa'ydı

Parstoday'ın haberine göre, Rus diplomat Ulyanov, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Troykası'nın nükleer anlaşmadaki İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı aktifleştirme gerekçesini sorguladı.

Oliyanov bu bağlamda attığı twitte şu ifadeleri kullandı: İran'ın nükleer yükümlülüklerini hafiflettiği gerekçesiyle Avrupa Troykası İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı aldı, oysa ABD'nin baskısı altında kendi ekonomik yükümlülüklerini ilk azaltanın bizzat kendisi olduğunu unuttu.

İngiltere, Fransa ve Almanya 14 ocak tarihinde ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı karşısında nükleer anlaşmadaki İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı devreye sokma kararı aldılar.