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20 Ocak 2020 - 21:16

Rus diplomat: Nükleer yükümlülüklerini ilk azaltan taraf, Avrupa'ydı

Rus diplomat: Nükleer yükümlülüklerini ilk azaltan taraf, Avrupa'ydı

Rusya'nın BM Viyana'daki Temsilcisi Büyükelçi Mihail Ulyanov, Avrupa Troykası'nın nükleer anlaşmadaki ihtilaf çözüm mekanizmasını işletme kararı gerekçesini eleştirerek, nükleer anlaşma uyarında kendi yükümlülüklerini ilk azaltan tarafın Avrupa olduğunu vurguladı.

Parstoday'ın haberine göre, Rus diplomat Ulyanov, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Troykası'nın nükleer anlaşmadaki İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı aktifleştirme gerekçesini sorguladı.

Oliyanov bu bağlamda attığı twitte şu ifadeleri kullandı: İran'ın nükleer yükümlülüklerini hafiflettiği gerekçesiyle Avrupa Troykası İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararı aldı, oysa ABD'nin baskısı altında kendi ekonomik yükümlülüklerini ilk azaltanın bizzat kendisi olduğunu unuttu.

İngiltere, Fransa ve Almanya 14 ocak tarihinde ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı karşısında nükleer anlaşmadaki İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı devreye sokma kararı aldılar.

News Code 1883984

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