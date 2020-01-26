Yemen müftüsünden Siyonistler için namaz kılanlara sert tepki

Yemen müftüsü Şemseddin Şerafeddin, Polonya’daki en büyük Nazi ölüm kamplarından biri olan Auschwitz-Birkenau’yu ziyaret ederek namaz kılan sözde Müslüman din adamlarının davranışını eleştirdi.

Suudileri İslam ümmetine hainlik yapmakla suçlayan Şerafeddin, “Onlar işgalci düşmanla ilişkilerini normalleştirmeye çalışıyorlar. Bunun için Suudileri işgal altındaki topraklarda ve Siyonistleri ise Medine’de Peygamber efendimiz (SAV)'in kabri şerifinde görüyoruz” dedi.

Şerafeddin, “Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerin Siyonist düşman arasındaki ilişkilerin normalleşmesi o noktaya ulaşti ki sözde Müslüman din adamları Siyonist ruhlari için dua ediyorlar” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Yemen müftüsü, “Bu (Siyonistler tarafından eğitilen) eğitimli münafikler Filistinlileri sevdiğini iddia ederken, Filistin halkı ile Filistin değerlerini satıyorlar” diye konuştu.

Polonya'nın Oscwinchim kentindeki Auschwitz-Birkenau toplama kampında 75'inci anma programı düzenlenmişti. Programa katılan sözde Müslüman dini liderler toplama kampını ziyaret edip namaz kılmıştı.

Sözde Müslüman dini liderler heyetine Mekke Merkezli Müslüman Dünya Birliği Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el Issa başkanlık etmişti.