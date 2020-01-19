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19 Ocak 2020 - 09:29

Yemen güçlerinden SİHA'lı operasyon: 90 militan öldürüldü

Yemen güçlerinden SİHA'lı operasyon: 90 militan öldürüldü

Yemen ordusu ve gönüllü halktan oluşan güçlerin Yemen’in istifa eden Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’ye bağlı güçlerin mevzilerine düzenlediği SİHA’lı operasyonda ölenlerin sayısı 90’a yükseldi.

Almasirah kanalına göre, Yemen ordusu ve gönüllü halktan oluşan güçler dün Yemen’in istifa eden Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’ye bağlı güçlerin Marib’deki mevzilerine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) operasyon düzenledi. Askeri kampa yönelik yapılan operasyonda en az 90 militan öldü, 130 kişi de yaralandı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada Sana vilayetindeki “Naham” cephesinde onlarca Suudi paralı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.

News Code 1883918

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