Yemen güçlerinden SİHA'lı operasyon: 90 militan öldürüldü

Almasirah kanalına göre, Yemen ordusu ve gönüllü halktan oluşan güçler dün Yemen’in istifa eden Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’ye bağlı güçlerin Marib’deki mevzilerine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) operasyon düzenledi. Askeri kampa yönelik yapılan operasyonda en az 90 militan öldü, 130 kişi de yaralandı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada Sana vilayetindeki “Naham” cephesinde onlarca Suudi paralı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.