Ensarullah'tan Irak'taki ABD karşıtı gösterilere destek

Al Mayadeen kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Irak halkının ABD’nin askeri varlığına karşı gösterilerini memniniyetle karşıladı.

Tüm Arap ülkelerinin bu konuda Irak halkını desteklemesi gerektiğini vurgulayan Abdusselam aynı zamanda bu ülkelerin bağımlılığa karşı çıkmasını istedi.

Abdusselam ayrıca ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gösteri düzenleyen Irak halkını takdir etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gösteri yapılmıştı.