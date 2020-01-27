Zarif: “Yüzyılın Anlaşması” ölü doğacak

Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin iki yıldır gündeme getirdiği ve “Yüzyılın Anlaşması” olarak bilinen sözde Orta Doğu Barış Planı'na tepki gösterdi.

Zarif, attığı tweette şunları kaydetti:

“Sözde demokrasi kahramanları, ölü doğacak ‘Sahte Yüzyılın Anlaşması’ yerine Ayetullah Hamanei’nin önerdiği İran’ın demokratik çözüm yolunu kabul etmeleri daha iyidir: Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar olmak üzere bütün Filistinlilerin kendi geleceklerini belirleyecek bir referandum.”