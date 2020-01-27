  1. Siyaset
27 Ocak 2020 - 21:26

Zarif: “Yüzyılın Anlaşması” ölü doğacak

Zarif: “Yüzyılın Anlaşması” ölü doğacak

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüzyılın Anlaşması ölü doğacak” ifadesini kullandı.

Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin iki yıldır gündeme getirdiği ve “Yüzyılın Anlaşması” olarak bilinen sözde Orta Doğu Barış Planı'na tepki gösterdi.

Zarif, attığı tweette şunları kaydetti: 

“Sözde demokrasi kahramanları, ölü doğacak ‘Sahte Yüzyılın Anlaşması’ yerine Ayetullah Hamanei’nin önerdiği İran’ın demokratik çözüm yolunu kabul etmeleri daha iyidir: Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar olmak üzere bütün Filistinlilerin kendi geleceklerini belirleyecek bir referandum.”

News Code 1884143

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler