ABD "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklamakla İsrail'in güç temellerini pekiştirmek istiyor

Ramin Hossein Abadian- ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağı duyurulan "Yüzyılın Anlaşması” diye adlandırdığı sözde barış planı için tepkiler büyümektedir. Filistin ulusal ve islami güvenlik güçleri bir bildiri yayınlayarak bu kararı kınarken Filistin halkının hiçbir koşulda ABD ve İsrail'in hegemonik taleplerini yerine getirmeyeceğini vurguladılar.

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı bir bildiride ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması”nı açıklama kararını şiddetle kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride “Yüzyılın anlaşması”nı Filistinlilere karşı İsrail-Amerikan komplosu olduğunu belirterek bunu uluslararasu hukukun “açık ihlali” olarak nitelendirdi.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Abdullatif el-Kanu Mehr Haber Ajansı’na verdiği mülakatta bu konuyu değerlendirdi:

1-Bildiğiniz gibi ABD sözde barış planı olarak adlandırdığı “Yüzyılın Anlaşması”nı açıklamayı planlıyor. Sizce ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” planının şu anda açıklamaktan temel amacı nedir ve bu plan Tel Aviv ile Washington için nasıl bir yarar sağlayacaktır?

Amerikalıların “Yüzyılın Anlaşması” planını şu anda açıklamak için bir gecede karar verdiklerini düşünmüyoruz. Onlar uzun zamandır bu planı açıklamayı planlıyordu ve şimdi bunu yapmanın zamanı gelmiştir.

Bu planın açıklanması ABD’nin Siyonist rejime verdiği mali, politik, askeri vb. desteği doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu nedenle, her zaman var olan bu desteği tamamlamak Washington'un kilit hedeflerinden biridir.

Bunlara ilave olarak Arap ülkelerinin Tel Aviv’le ilişkilerini normalleştirme çabası ve Siyonist yetkililerin Arap ülkelerine ziyaretleri de ABD’nin bu süre zarfında “Yüzyılın Anlaşması” planını açıklamaya karar verdiğini etkilemiştir.

2-Size göre, “Yüzyılın Anlaşması” planının açıklanması farklı düzeylerde ABD ile Siyonist rejim için nasıl bir sonuç doğuracaktır?

Amerikalılar özellikle de Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Filistin karşıtı birçok karar almışlardır. Washington’un Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Filistin topraklarını İsrail'e ilhak etmesi ABD’nin Filistin karşıtı aldığı kararları arasında yer alıyor.

“Yüzyılın Anlaşması” planı ve bunu açıklamak da ABD’nin bu yönde aldığı kararlarından birisidir. ABD’nin bu karardan asıl amacı meşru olmayan Siyonist rejimin güç temellerini pekiştirmektir. Ancak bu planın açıklanmasıyla İsrail güçlenmeyecek aynı zamanda kuvvet temelleri sarsılacaktır.

3- Mısır ve Ürdün'ün “Yüzyılın Anlaşması” planı konusundaki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu konuda Arap ülkelerini “Yüzyılın Anlaşması” planı ve ABD ile Siyonist rejimin Filistin meselesine karşı eylemleri karşısında sessiz kalmayıp gereken tavırlar almaya çağırıyoruz.

Şimdi biz ABD ve Siyonist rejimin ortak ürünü olan “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırılan tarihi bir komployla karşı karşıyayız. Bu durumda Arap ülkelerinin sessiz kalmamaları gerekiyor.

4- “Yüzyılın Anlaşması” planının açıklanması durumunda Filistin halkı ve direniş gruplarının ABD ve Siyonist rejime tepkisi nasıl olacaktır?

ABD ve Siyonist rejimin düşmanca eylemlerine uluslararası toplum tarafından tanınan Filistin hükümeti karşılık vermelidir. Bu durumda biz Filistin hükümetinin Tel Aviv’le olan bütün güvenlik işbirliğini durdurması ve bütün anlaşmalarını ihlal etmesi gerektiğine inanıyoruz.

Öte yandan, ulusal uzlaşmayı hızlandırmak ve ulusal birliği güçlendirmek yüzyılın planına karşı koymanın en önemli yollarından biridir. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Hamas siyasi büro başkanı tarafından Filistinli grupların Yüzyılın Anlaşması'na karşı ulusal bir strateji benimsemeleri için ortak ve acil bir toplantı yapma girişimini memnuniyetle karşılamasını istiyoruz.