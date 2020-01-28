Filistin'deki direniş gruplarından yeni eylem çağrısı

İslami ve Ulusal Güçler Takip Komisyonu, ABD Başkanı Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını açıklayacağı haber verilen Salı ve Çarşamba gününün Filistin'de bütün alanlarda öfke günleri olmasını ve Filistin halkının fertlerinin caddelere, meydanlara çıkarak gösteriler ve eylemler düzenlemesini istedi.

Bu isteğin, söz konusu komisyonun dün Fetih hareketinin Gazze'deki ofisinde düzenlenen ve ABD'nin açıklaması beklenen Yüzyılın Anlaşması planına karşı mücadele için kitlesel ve kapsamlı eylemler konusunun görüşüldüğü olağanüstü toplantıdan sonra dile getirildiği haber verildi.

Fetih örgütünün liderlerinden Imad El-Ağa toplantıya katılan grupları temsilen yaptığı açıklamada; "Trump'ın planı halkımıza ve davamıza karşı kurulan Amerikan planlarının halkalarından biridir. Burada Filistin halkı içinde bu planın reddedilmesi konusunda ittifak vardır. Bu plana karşı, onu geçersiz kılıncaya kadar bütün yollarla mücadele etmekte ısrarlıdır" dedi.

El-Ağa, Filistin halkının ulusal haklarının hiçbirinden vazgeçmeyeceğini, geleceğini belirleme, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma ve mültecilerinin yurtlarına dönmeleri konusunda ısrarlı olduğunu ifade etti.

El-Ağa, ABD'nin böyle bir planı açıklamakla aynı zamanda Filistin halkına düşmanlığını da ilan etmiş olacağını vurguladı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi