İran'da yine yolcu uçağı pistten çıktı!

İran'da İran Airlines şirketine ait yolcu uçağı Kirmanşah Havaalanı'na iniş sırasında pistten çıktı.

Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, İran Airlines yollarına ait Airbus 319 tipi yolcu uçağı havaalanına iniş yaptıktan sonra pistten çıktığını belirterek yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını ve uçaktaki 110 yolcunun tahliye edildiği söyledi.

Geçen Hafta da 130 yulcusu olan İranlı Caspian Airlines'a ait Tahran-Mahşehr seferini yapan MD83 tipi yolcu uçağı Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yapmıştı. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilmişti.