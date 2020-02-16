Uluslararası toplumun sessizliği Suudileri daha da kabalaştırmıştır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, onlarca Yemenli çocuk ve kadının şehit düşmesine ve yaralanmasına neden olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 'El Cevf' vilayetindeki 'al-Maslub' bölgesine saldırısını şiddetle kınayarak, şehitlerin aileleri için başsağlığı diledi.

Musevi, "Son yıllarda defalarca Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçlerinin savaşın cephelerinde yenilgiye uğradıkları zaman Amerikan yapımı silahlarla çocukları, kadınları ve sivilleri öldürdüğüne şahit olduk. 'El Cevf' vilayetindeki dünkü cinayet de onların yaptığı onlarca cinayetin bir örneğidir" dedi.

Yemen'deki insani krizin son bulması gerektiğini vurgulayan Musevi, "Uluslararası toplumun bu savaş suçu karşısındaki sessizliği, Suudileri sivilleri öldürme konusunda daha da kabalaştırarak, tüm uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal etmeye devam etmesini sağlamıştır” diye konuştu.

Dün Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından Yemen’in 'El Cevf' vilayetindeki 'al-Maslub' bölgesine düzenlenen hava saldırısında 30 Yemenli sivil şehit olmuştu.