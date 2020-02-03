İran: Suudi Arabistan İİT Toplantısı'na katılmamızı engelledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, "Suudi Arabistan, İran heyetinin Cidde’de yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Toplantısı'na katılmasını engellediğinin ardından dün gecenin son saatlerinde heyet için vize verilebileceğini açıkladı. Ancak İran heyetinin bu sabah Cidde'deki toplantıya katılma şansı neredeyse yoktu” dedi.

Musevi, dün akşam yaptığı açıklamada, ”İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından resmi olarak davet edilmesine rağmen, ev sahibi ülke Dışişleri Bakan Yardımcı Hüseyin Cabiri Ensari liderliğindeki İran heyetine vize vermedi” ifadesini kullanmıştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşmek üzere bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenleyecek.