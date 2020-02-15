Tahran'dan İran'dan ayrılan yabancı şirketlere uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Güney Kore'nin teknoloji devi LG ile Samsung'un İran'dan ayrılma kararına tepki gösterdi.

Musevi'nin yaptığı paylaşımda, "İran zor günlerin dostlarını asla unutmaz; ancak son aylarda ve yıllarda ABD’nin zorbalığını kabul ederek İran'dan ayrılan bazı yabancı şirketler, İran pazarına geri dönmenin çok zor olacağını bilmeli. Ticaret kurallarına göre piyasayı sürdürmek ona girmekten daha da zordur" ifadelerine yer verildi.