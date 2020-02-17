İran milleti ABD'lilerin çelişkili iddialarına alışmıştır

Basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Amerikan yetkililerinin İran’daki seçimlerle ilgili çelişkili iddialarına tepki göstererek, “İran İslam Cumhuriyeti’nin seçimlere olan ilgisi dünaya çapında ve özellikle de bölgede en üst seviyededir ve İran milleti Amerikan yetkililerinin çelişkili iddialarına alışkındır” dedi.

Musevi, “Amerikan yetkililerinin İran’daki seçimleri sorgulamak yerine ABD ve dünya seçkinlerinin çoğunluğunun ABD başkanlık seçimlerinin karmaşık ve belirsiz mekanizmaları hakkındaki sorularına yanıt vermesi daha iyidir” ifadelerinde bulundu.

İran'da 11. dönem milletvekili genel seçimleri 21 Şubat 2020'de yapılacak.