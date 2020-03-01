BAE, koronavirüsün Yemen'e yayılması için çalışıyor

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Yemen Sağlık Bakanı Taha Ahmet Mütevekkil, BAE'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Yemen'e yayılması için çalıştığını belirtti.

Mütevekkil konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkede şu ana kadar herhangi bir koronavirüs vakası görülmediğini belirterek, "BAE, koronavirüs şüphesi olan hastalarını Yemen'in Aden ve Muha kentlerine göndermeyi planlıyor" dedi.

Yemenli yetkili, uluslararası kuruluşları bu konuda sorumluluklarını yerine getirmeye ve BAE'nin bu tür eylemlerde bulunmasını önlemeye çağırdı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) diğer ülkelere yayılmaya devam ediyor. Virüs son olarak Ermenistan'da görülmüştü.