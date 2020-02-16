Azerbaycan'ın ünlü sanatçısı Tahran’da müzik ziyafeti sunacak

13 Şubat’ta kapılarını açan 35. Fecr Müzik Festivali müzikseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde devam ediyor.

Festivalde yer alan Azerbaycan’ın ünlü sanatçısı Zabit Nebizade Tahran’da müzik ziyafeti sunacak. Ünlü sanatçı Nabizade ülkesinde popüler olan Azeri muğam müzikinin en güzel örneklerini sergileyecek. Konser bugün İran saatiyle 18.30’da Tahran’da bulunan Niavaran Salonu'nda gerçekleşecek.

1965 doğumlu Nabizade, Azerbaycan müziğinin en önemli isimlerinden biridir. Birçok uluslararası festivalde Azerbaycan müziğinin temsilcisi olarak katılan sanatçı 2000 yılından itibaren Bakü Müzik Koleji'nde ders vermektedir.

Zabit Nabizade aynı zamanda 2003 yılından beri Azerbaycan Ulusal Konservatuarı'nın muğam bölümünde çalışmaktadır.

2005’te Azerbaycan Onur Sanatçısı unvanını alan Nebizdaze 2011 yılında da ülkesinde “Halk Sanatçısı” unvanına layık görüldü.