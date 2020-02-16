Ruhani: Suudi Arabistan ile çözülmeyecek bir sorunumuz yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin uyguladığı İran karşıtı yaptırımları eleştiren Ruhani, "Düşmanlar bizi maksimum baskı ile müzakere masasına oturtabileceğini düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri azami baskı ile İran halkını sıkıntıya sokarak müzakere masasına çekmek istiyor ancak bu mümkün olmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD’liler önceki yıllarda da müzakere masasına gelerek diyalog talebinde bulundular. Bugün de bizimle müzakere etmek istiyor, ancak bunu mümkün kılmak için adil koşullara dönmeleri gerekiyor. Gelecek yıl yolumuz direniş ve ilerleme yolu olacak" ifadesini kullandı.

Ruhani, "Amerika'nın maksimum baskısından 20 ay geçti ve durumumuz eskisinden daha da iyi; bu nedenle yaptırımlar ve maksimum baskı başarısız olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Planımız ve sözümüz aynı; ABD'nin nükleer anlaşamya geri dönmesi ve yaptırımlardan vazgeçmesi durumunda, 5+1 kapsamındaki müzakere masasında yer alabilir. Aksi takdirde ABD ile diyalog söz konusu bile olamaz."

Ruhani, İran’ın 74. BM Genel Kurulu toplantısına sunduğu “Hürmüz Barış Girişimi” planına değinerek, Tahran'ın bölgede güvenliğin inşası için çalıştığını ve İran'ın katılmı olmadan bölgede barış ve huzurun gerçekeleşmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Bölgedeki tüm ülkelerin barıştan yaralanması gerektiğinin altını çizen Ruhani, İran’ın sunduğu planın bölgede sürdürülebilir güvenlik yaratmanın en iyi yollarından biri olduğunu kaydetti.

Ruhani, İran-Suudi Arabistan gerilimi konusunda, "Suudi Arabistan ile çözülmeyecek bir sorunumuz yok. Riyad hazır olduğu durumunda diyaloga geçebiliriz. Şu anda bölgedeki en önemli konu Yemen. Suudi Arabistan için krizin nasıl biteceği önemli. Suudi Arabistan Yemen'e yönelik saldırıdan vazgeçirse diyalog için koşullar daha da uygun olacaktır." diye konuştu.