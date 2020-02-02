Ruhani: Yüzyılın Anlaşması tarihte büyük bir rezalettir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Bakanlar Kurulu bugün sabah saatlerinde İslam Devrimi’nin 41. zafer yıldönümü dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı ve bağlılık için İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’nde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani burada yaptığı konuşmada, ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarına değinerek, “İran milleti İslam düzenimizin doğru yolda olduğu için ABD’nin iki yıl boyunca uyguladığı yaptırımları karşısında durmuştur” dedi.

İran halkının saldırganlara karşı durmaktan başka bir yolu olmadığını bildiğini söyleyen Ruhani “ Saldırganlar yalnızca İran milletine değil, başta Filistinliler olmak üzere dünyadaki tüm Müslümanlara baskı yapıyorlar. Son günlerde de tarihte büyük bir rezalet olan sözde barış planı olarak adlandırdıkları 'Yüzyılın Anlaşması' planını açıkladılar. Bu planın dünya Müslümanları için ne kadar menfur olduğunu görüyoruz” ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz Salı günü Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.