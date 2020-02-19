ABD nükleer anlaşma karşısında güçsüzdür

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 21 Şubat'ta İran'da yapılacak genel seçimlere değinen Ruhani, İran İslami Şura Meclisi'nin güçlü bir meclis olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları hakkında, "Bugün biz emperyalizmin uyguladığı yaptırımlar ve baskılarla karşı karşıyayız. Vatandaşların yaşamasını kolaylaştırmak için bu yaptırımları kırmalıyız. Ancak hükümet bunu tek başına yapamaz. Bunun için hükümet, meclis ve yargı erkinin birlikte hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, "ABD yaptığı tüm çalışmalarına rağmen nükleer anlaşma karşısında güçsüzdür" diye konuştu.

Ruhani sözelerini şöyle sürdürdü:

"ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu’nda siyasi ve hukuki açıdan yenilgiye uğraması bizim onları yaptıklarından pişman edeceğimizi gösteriyor. Bir kez bunu yaparak ABD’lileri müzakere masasına oturttuk. Sonunda onlar istemedikleri bir anlaşmayı imzaladılar"

ABD karşısında başarılı olmak ve onları tekrar müzakere masasına getirmek için İran halkının birleşmesi gerektiğini beriten Ruhani, “Bizim ABD’lilere güçlü olmamızı göstermeliyiz” ifadesini kullandı.

Ruhani sözlerine “ABD’nin son bir yılda müzakere etmek için defalarca mesaj göndermesi bizim başarılı olduğumuzu gösteriyor. New York’a yaptığım ziyaret sırasında ABD’lilerden 5-6 kez müzakere mesajı geldi” ifadesini ekledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani 21 Şubat’ta İran’da yapılacak seçimlere dikkati çekerek, “Bizim sandık başına gitmemiz ABD’yi öfkelendirecektir. Bu nedenle ABD karşısında durarak zafere ulaşmalıyız” dedi.