Ruhani: Pompeo duvar örmekle meşgul

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen 33. Uluslararası Harezmi Festivali’nin ödül töreninde konuşma yaptı.

Ruhani, "Hükümetin sonuna kadar 18 petrokimya tesisi açacağız. Bunları İranlı uzmanlar inşa edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Milletimiz kutuplaşmadan yana değil. Onlar refah, toplumda maneviyet ile özgürlük ve tam anlamıyla bağımsızlık istiyor. Onlar İran’ın dünya ile etkilişim içinde olmasını istiyor” dedi.

İran halkının duvar örmekten yana olmadığını ifade eden Ruhani, "Etrafımızda o kadar duvar var ki yeni bir duvara gerek yok. Pompeo gibi kişiler duvar örmekle meşgul. Köprü yapmalıyız duvar değil. Diğer milletler ve üniversitelerle köprü kurmalıyız” şeklinde konuştu.