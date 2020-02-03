Ruhani, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’i kabul etti

Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran’a gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Ruhani bu görüşmede, 12 yıllık inişli çıkışlı bir sürecin ardından nükleer anlaşmaya varıldığını belirterek, “Maalesef ABD nükleer anlaşmadan çıkarak bu anlaşmayı imzalayan ve yerine getirmek isteyen diğer ülkeleri birçok engel ve sorunla karşı karşıya bırkatı” dedi.

İran’ın nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerini askıya almasının aslında bu anlaşmanın korunması için kendi metninde içerdiği bazı maddeler çerçevesinde yapıldığını kaydeden Ruhani, “İran İslam Cumhuriyeti, mevcut sorunların çözülmesi için henüz Avrupa Birliği ile işbirliği yapmaktan yanadır. Anlaşmayı imzalayan ülkeler taahhütlerini yerine getirmeleri takdirde İran da askıya aldığı taahhütlerine geri dönecek” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bölgede yürüttüğü politikayı kınadıklarını belirten Ruhani, “ABD’liler şu ana kadar İran, Irak, Lübnan, Yemen, Suriye ve Afganistan gibi bölge ülkeleri hakkında stratejik yanlışlar yaptılar. Onların Siyonist Rejim’in işbirliğiyle “Yüzyılın Anlaşması” adı altında açıkladıkları plan da bu yanlış adımlardan birisidir ve yenilgiyle sonuçlanacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, bölgenin şu an iyi bir durumda olmadığını ve bölge ülkelerinin tam olarak terörden temizlenmediğine dikkati çekerek, “Amerika, bölgede terörle mücadele lideri olarak bilinen Korgeneral Süleymani’ye yönelik bir terör saldırısı düzenledi. ABD’nin bu saldırısı teröristlere çok büyük bir yardımdı” diye konuştu.

Josep Borrell da bu görüşmede, bölgede barış, güven ve istikrarın sağlanmasında İran’ın önemli bir rol oynadığını kaydederek, “İran’la ilişkilerin geliştirilmesi Avrupa Birliği için büyük önem taşımaktadır” dedi.

Nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesine engel olan sorunların ortadan kaldırılması için çaba sarfedilmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, “Avrupalıların nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için üzgünüm. AB Yüksel Temsilcisi olarak bu anlaşmanın korunması amacıyla güçlü bir etkileşimin oluşması için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.