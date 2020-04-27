İran Silahlı Kuvvetleri'nden ABD ile müttefiklerine sert uyarı

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, ABD ordusunun bölgedeki gayri meşru askeri varlığına dair bir yazılı açıklama yayınladı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya ekonomisinin en önemli ticaret yolu olan Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi, petrol tankerleri ve ticari gemilerin seyrüseferi için her zaman güvenli bir alan olmuştur ve önceki yıllarda da gerekli güvenliği sağlanmıştır. Bu yönde İran İslami Cumhuriyeti, bölgedeki ülkelerin işbirliği ile istikrarı ve güvenliğini kabul edilebilir bir seviyede tutmaya çalışmıştır.

Terör devleti ve maceraperest ABD ile müttefiklerinin bu hassas bölgeye gelmesiyle birlikte gemilerin seyrüseferini tehlikeye sokan eylemler de başlamış. Amerika Birleşik Devletleri, bölgede askeri üsler kurup askeri faaliyetlerini artırarak kötülük ve güvensizlik kaynağı haline gelmiştir."

Açıklamada, İran'ın uluslararası kurumları ABD'nin uluslararası hukuk ve düzenlemeleri ihlal etmesiyle birlikte bölgesel düzeni ve güvenliği istikrarsız hale getirmesi konusunda defalarca uyardığı kaydedildi.

ABD donanmasının son zamanlarda bölgede denizcilik açısından profesyonel olmayan davranışlarda bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Bu konuda herhangi bir kışkırtıcı eyleme sert bir şekilde karşılık verilecektir. İran, ABD ve müttefiklerinin varlığını bölgedeki kötülük ve güvensizlik kaynağı olarak görmektedir" denildi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, onları, ülkenin sularında seyrüsefer yaparken, uluslararası hukuk ve kurallara aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti kurallarına uymaya çağırdı.

Söz konusu açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, bölge ülkelerinin Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği ve enerji transferini sağlamak için gerekli yeteneklere sahip olduğuna inanıyor" vurgulandı.

Yazılı açıklamada ayrıca, "Denizcilik güvenliğini koruma bahanesiyle ABD önderliğindeki sahte koalisyonların oluşturulması sadece yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin istikrarı ile güvenliği için tehlikeli bir adımdır" ifadesi yer alıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri de son günlerde ABD donanmasının profesyonel olmayan davranışlarına dair bir açıklama yayınlayarak, ABD'nin bölgede bulunan 5'inci filosunun ve bu ülkenin siyasi ve askeri yetkililerinin İran Deniz Kuvvetleri'ne ait 11 sürat botunun 15 Nisan'da Fars Körfezi'nin kuzeyinde Amerikan gemilerini taciz ettiği iddiasına tepki gösterdi.

Amerikan makamlarının bu olay hakkındaki iddialarının sahte olduğunu belirten Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "ABD'li yetkililere Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde uluslararası kurallara ve denizcilik protokollerine uymalarını ve herhangi bir maceraperestlikten ve sahte anlatıdan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. İran Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, yabancıların bölgedeki tehlikeli eylemlerini ulusal güvenlik için bir tehdit olarak görüyor ve herhangi bir yanlış hesaplamaya kesin yanıt verecektir" ifadeleri kullanılmıştı.