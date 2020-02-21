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21 Şubat 2020 - 15:20

Amerikalılar ve Siyonistler barış yüzünü görmeyecek

Amerikalılar ve Siyonistler barış yüzünü görmeyecek

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Ahmet Hatemi, Direniş Cephesi'nin Trump'ın sözde Yüzyılın Anlaşması’nın hezimete uğramasına neden olduğunu belirterek, "Amerikalılar ve Siyonistler barış yüzünü görmeyecek" dedi.

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Ahmet Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, İran’daki seçimlerle ilgili olarak, “Vatandaşların  seçimlere katılımı düşmanları rezil edecek ve İran ulusunu da onurlandıracak” dedi.

Ayetullah Hatemi, ABD karmakarışık bir bölge istediğini ifade ederek, “ABD ayrıca Lübnan ve Irak'ın her zaman kriz içinde olmasını istiyor” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hatemi, Irak Meclisi’nin "ABD askeri ülkeden gitsin" kararını büyük bir adım olarak nitelendirdi.

Suriye’deki son gelişmeleri değerlendiren Ayetullah Hatemi, “Suriye’de Direniş Cephesi'nin zaferi ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Halep’in çevresinde teröristlerin geri püskürtülmesi iyi bir haberdi. Umarım bir gün buradan Suriye toprağının tamamen teröristlerden temizlendiğini duyururuz. İnşaallah yakında bunu da duyacağız” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Ahmed Hatemi, Direniş Cephesi'nin Trump'ın sözde Yüzyılın Anlaşması’nın hezimete uğramasına neden olduğunu anlatarak, “Bu plan doğmadan tamamen başarısız oldu, Amerikalılar ve Siyonistler barış yüzünü görmeyecekler” diye konuştu.

News Code 1884687

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