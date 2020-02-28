İran: İdlib'deki krizin son bulması için ortaklarımızla temas halindeyiz

İran Dışişleri Bakanlığın'dan İdlib'e ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Tahran'ın İdlib'deki son gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.

Halihazırdaki kritik durumda İran-Rusya-Türkiye liderlerinin kararı kapsamında Tahran’da yapılması gereken Suriye konulu toplatının düzenlenmesi için İran’ın elinden geleni yapacağına vurgu yapılan açıklamada, “Toplantının öneceki anlaşmaların devamı olarak terörle mücadele, sivillere zarar vermeme ve ihtilafların siyasi çözümü konusunda önemli bir adım olabileceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Üçüncü ülkelerin özellik sorumsuz bir şekilde bölgede gerginiliği artırmak isteyen ve amacının Suriye petrolünü çalmak olduğunu ilan eden ABD’nin Astana sürecini baltalama tutumunun kınandığı açıklamada, “İran, Astana sürecindeki ortaklarıyla yakın temas halinde ve mevcut gerginliğin son bulması için çabalarını sürdürecektir” denildi.