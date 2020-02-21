İran’da yeni koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 4'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısının yükseldiğini duyurdu.
Cihanpur, Kum, Tahran ve Gilan eyaletinde hastanede tedavi altına alınan 13 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirerek, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Öte yandan İran Sağlık Bakanı Nemeki, ülkede coronavirüsü şüphesiyle tutulan hasta sayısının 24 kişi olduğunu belirtmişti.
İran'da Çarşamba günü ilk kez Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Cihanpur, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 İran vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.
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