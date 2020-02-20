İran’da koronavirüs acil eylem planı toplantısı

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsü (Covid-19) taşıyan iki vatandaşın hayatını kaybetmesi ardından bugün sabah saatlerine Sağlık Bakanlığı yetkilileri virüse karşı alınması gereken önlemler konusunda acil durum toplantısı düzenledi.
Toplantıda, koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran hastalar ile ilgili uygulanması gereken işlemler değerlendirildi.
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Kasım Canbabai vatandaşları birbirleriyle tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları, maske takmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.
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