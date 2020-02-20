  1. İran
20 Şubat 2020 - 11:00

İran’da koronavirüs acil eylem planı toplantısı

İran’da koronavirüs acil eylem planı toplantısı

İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla bugün sabah saatlerinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemler konusunda acil durum toplantısı yapıldı.

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsü (Covid-19) taşıyan iki vatandaşın hayatını kaybetmesi ardından bugün sabah saatlerine Sağlık Bakanlığı yetkilileri virüse karşı alınması gereken önlemler konusunda acil durum toplantısı düzenledi.

Toplantıda, koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran hastalar ile ilgili uygulanması gereken işlemler değerlendirildi.

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Kasım Canbabai vatandaşları birbirleriyle tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları, maske takmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

News Code 1884663

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler