  1. Toplum
21 Şubat 2020 - 17:47

Türkiye'den İran'a koronavirüs desteği

Türkiye'den İran'a koronavirüs desteği

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile Covid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Covid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1884691

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler