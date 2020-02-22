İran Öğrenci İşleri Kurumu'ndan koronavirüs açıklaması: Negatif çıktı

İran Öğrenci İşleri Kurumu Başkanı Muctaba Sıddıki, Tahran Üniversitesi’nde düzenlenen bir tören esnasında basın mensuplarına koronavirüse ilişkin açıklamada bulundu.

Sıddıki, “Üniversitelerde koronavirüs salgınını önlemek için Sağlık Bakanı’nın da katılımıyla iki acil durum toplantısı gerçekleşti” dedi.

Koronavirüs şüphesiyle 3 öğrenicinin gözlem altına alındığını belirten Sıddıki, Tahran’da Hace Nesir Tusi Teknik Üniversitesi’nde bir hasta öğreninin test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Sıddıki, İlam Üniversitesi’deki iki öğrencinin son durumu hakkında, bu iki şüpheli hastanın test sonuçlarının daha belli olmadığını söyledi.

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede koronavirüsten bir ölüm daha yaşandığını belirterek, 10 yeni vaka daha tespit edildiğini aktarmıştı. Böylece İran'da vaka sayısı 28'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 oldu.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.