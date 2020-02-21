İsrail'de de koronavirüs görüldü

Fransız Basın Ajansı AFP, İsrail'de bir kişide yeni tip koronavirüs saptandığını duyurdu.

İşgalci rejim yetkilisi, kimliği açıklanmayan kadının daha önce Japonya'da virüs nedeniyle karantinaya alınan 'Diamond Princess' adlı yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailli arasında olduğunu belirtti.

Başkent Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan ve 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu gemiden iki gün önce test sonuçları negatif çıkan yolcular tahliye edilmişti.

Kaynak: Sputnik