Avrupa, İran ile özel mali kanalını devreye soktu

Sputnik'e göre Fransa, Almanya ve İngiltere, ABD’nin İran yaptırımlarını bertaraf etmeyi hedefleyen özel ticari sistem INSTEX’i ilk kez salgın nedeniyle devreye soktu.

Üç Avrupa ülkesi bu mekanizma aracılığıyla İran’a salgınla mücadelede kullanılmak üzere tıbbı malzeme gönderdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Fransa, Almanya ve İngiltere, Avrupa'dan İran'a tıbbi mal ihracatını kolaylaştırarak ilk işlemini başarıyla tamamladığını doğruluyor. Malzemeler şu anda İran’da” ifadeleri kullanıldı.