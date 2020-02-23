Trump, Taliban ile anlaşma konusunda umutlu

ABD Başkanı Trump, Hindistan'a yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, "19 yıldır Afganistan'dayız. Onların (Taliban) anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum, biz de anlaşma yapmak istiyoruz. Sanıyorum bu işe yaracayacak. Onlar artık savaşmaktan yoruldular." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasının beklendiğini belirtmişti.

Afganistan Milli Güvenlik Şurası da ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Taliban'ın dün gece yarısından itibaren saldırılarını azaltacağını açıklamıştı.

AA