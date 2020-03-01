İran: ABD'nin Afganistan'ın geleceğini belirleme hakkı yoktur

İran Dışişleri Bakanlığı, dün Katar'ın başkenti Doha'da ABD ile Taliban arasında imzlanan "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması”na ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, ABD eylemlerini Afganistan'daki birliklerinin varlığını meşrulaştırma girişimi olarak görüyor ve buna karşıdır. ABD'nin yasal olarak anlaşma imzalamaya veya Afganistan'ın geleceğini belirlemeye hakkı yoktur" belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunan her türlü süreci memnuniyetle karşılar ve Afgan tarafının liderliği doğrultusunda yürütülen barış sürecinde gösterilen çabaları destekler.

İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'da kalıcı barış anlaşmasının yalnız ve ancak Taliban da dahil olmak üzere ülkedeki siyasi grupların katılımıyla ve komşu ülkelerin düşünceleri göz önünde bulundurularak diyalog yoluyla gerçekleşeceğine inanıyor."

İran’ın Afganistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğine işaret edilen açıklamada, İran’ın kendi ulusal güvenlik stratejisi doğrultusunda Afganistan'da barış, istikrar ve güvenlik oluşturulmasına yardımcı olmaya hazır olduğu kaydedildi.