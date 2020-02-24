İranlı ve Iraklı yetkililer Bağdat'ta koronavirüsü konuştu

Koronavirüsün yayılması ile mücadele yollarını görüşmek üzere İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Irak Sağlık Bakanı ve yardımcılarının katılımıyla Bağdat'ta bir toplantı yapıldı.
Toplantıda, İran'la olan sınır kapılarının iki haftalığına kapatılmasıyla birlikte İranlı yolcuların Irak'a girişinin önlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Irak tarafı toplantıda Bağdat'ın önümüzdeki iki gün içinde İran'ın uçak seferlerini yeniden başlatma önerisini değerlendireceğini söyledi.
Irak dahil İran ile sınırı bulunan ülkeler İran'da ölümle sonuçlanan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle Tahran ile sınır kapılarını kapatmıştı.
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