İranlılar bu sene Irak'taki Erbain merasimlerine katılmayacak

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu yıl koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle İranlı zairlerin Irak’taki Erbain merasimlerine katılamayacağından üzüntü duyuyorum” dedi.

Mescidi’nin attığı tweette ayrıca, “Sevgili Iraklı zairlerin İranlı zairler yerine de İmam Hüseyin'in (a.s) kutsal türbesini ziyaret etmesini talep ediyorum. Herkes için sağlık ve virüsün bir an evvel ortadan kalkmasını temenni ediyorum” ifadesine yer verildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 68 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 7657'e ulaştı.

Ülkede 4894 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 269 bin 578'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 3465 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının ise 206 bin 324 olduğu bilgisi paylaşıldı.