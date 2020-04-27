Dünyada 200’ün üzerinde ülkeye yayılarak pandemiye dönüşen koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke sınırlarını kapattı, uçuşları iptal etti ve sokağa çıkma yasağı uyguladı. Virüsün yayılımını engellemek için alınan bu tedbirler birçok sektör gibi turizm sektörünü de durma noktasına getirdi.

2014 yılında Rusya ekonomik krizi, ardından Türkiye-Rusya arasında yaşanan uçak krizi nedeniyle zorlu bir dönemden geçen turizm sektörü, toparlanma emareleri gösterdiği 2018 yılının ardından, 52 milyon turist ve 35 milyon dolar gelir ile 2019 yılında rekor büyüme gerçekleştirdi.

Bu virüsün yayılmasıyla birlikte akla gelen ilk soru şudur: Koronavirüsün yayılması dünya genelinde turizm sektörünü ne kadar zarara uğratmış ve Türkiye bu zarardan ne kadar etkilenmiştir?

Mehr Haber Ajansı muhabiri, konuyu Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) Başkanı Bulut Bağcı'ya sordu.

İşte Bağcı'nın Mehr'e verdiği yanıtlar:

1- Koronavirüsün yayılmasıyla birlikte dünya genelinde turizm sektörü ne kadar zarara uğramıştır?

Yaptığımız araştırmaya göre turizmde şu ana kadarki ekonomik kayıp 600 milyar dolar. Rakamın yıl sonunda en az 1 trilyon dolara çıkmasını öngörüyoruz. Yani kayıp korkunç boyutlarda. Turizmin etkilediği sektörlerle birlikte rakam 5 trilyon dolar olarak gerçekleşecektir.

2- Dünyada turizm konusunda en çok zarar gören ülke hangisidir?

Turizmin ülkelerdeki GSMH’ya etkisi büyük. Bu nedenle turizmin etkili olduğu tüm ülkelerde büyük zarar söz konusu. Ülke ismi vermek gerekirse de; Cin, İtalya ve ABD diyebilirim.

3- Korona salgınının yayıldığı bu süreçte Türkiye’deki turizm çalışanlarının işleri ne durumda?

Dünya genelinde 50 milyon kişinin işini kaybetmesi bekleniyor. Bu rakam Turkiye’de de yüksek boyutlarda olacak.

4- Mevcut durumda Türkiye koronavirüs krizinden nasıl çıkmayı planlıyor ve turistlerin Türkiye’ye ilgisini yeniden çekebilmek için hangi tedbirler uygulanacak?

Türkiye, devletin de desteğiyle krizden çıkacaktır. AK Parti iktidarı ile birlikte sürekli yükseliş gösteren Türk turizmi 17 yılda önemi bilgi, birikim ve tecrübe kazanmıştır. 13 milyon turistten 46 milyona ulaşan turist sayısı ile dünya turizminde 6. sıraya kadar yükselmiştir. Bunları da göz önüne aldığımızda, hükümetimizin desteğiyle krizi aşacağımıza inanıyorum. Tüm ülkelerden gelen ziyaretçilerimizi yeniden ülkemizde ağırlamak için hükümetimizle is birliği içerisinde olacağız.

5- Türkiye’den İran’a ziyaretçi gelmesi için çalışmalar yapılıyor mu? Niçin Türkiye’ye giden İranlı turistlerin sayısı çok ama İran’a gelen Türk turistlerin sayısı daha azdır?

Bu konuda İran hükümeti ve turizm bakanlığı ile ortak calısmalar yürütmemiz söz konusu.

6- Türkiye bir dönem terör saldırıları nedeniyle turist sektöründe bir kriz yaşadı. Türkiye bu krizi nasıl aşabildi?

O dönemlerde Global Tourism Forum olarak Istanbul’da, Antalya’da ve Moskova’da uluslararası etkinlikler düzenledik. Ülkelerle iyi niyet anlaşmaları imzaladık. Dönemin hükümetinden de çok destek gördük.